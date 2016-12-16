Синдзо Абэ согласился приехать на Восточный экономический форум

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял предложение президента России Владимира Путина приехать в следующем году на Восточный экономический форум. «Я обещал Владимиру, что я готов приехать на Восточный экономический форум в будущем году и провести обзор реализации того, что мы наметили», – сказал Абэ.

Напомним, Путин находится с двухдневным визитом в Японии. Он прилетел 15 декабря в префектуру Ямагути. Затем президент России проследовал в кортеже до города Нагато, где провел переговоры с премьер-министром Синдзо Абэ. В пятницу переговоры продолжились в Токио.