ФСБ и МВД пресекли деятельность преступной группы, торговавшей оружием

Федеральная служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресекла деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия.

«В результате проведенных обысков по адресам проживания задержанных и их связей из числа жителей Московского региона, Республики Карелия, Тульской, Липецкой, Смоленской, Калужской, Новгородской областей из незаконного оборота изъято: 55мм миномет, 97 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства, более 150 его основных частей», – сообщили в ФСБ.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 222, 222.1 и 223 УК РФ.