ФСИН объяснила перевод Дадина в другую колонию

Первый в России осужденный за неоднократные нарушения на массовых акциях Ильдар Дадин переведен в другую колонию для обеспечения его личной безопасности, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Это говорится в ответе ФСИН на запрос председателя Совета по правам человека Михаила Федотова. Сообщение директора ФСИН Геннадия Корниенко опубликовано на сайте СПЧ.

Дадина решили перевезти из ИК-7 в Сегеже в связи со сложившейся конфликтной ситуацией, объяснил чиновник. В его ответе подчеркивается, что жалобы осужденного на пытки не подтвердились, оснований для возбуждения уголовных дел против сотрудников колонии не обнаружено.

О том, что Дадина вывезли из сегежской колонии ИК-7, его адвокаты узнали 5 декабря. До этого он жаловался на избиения и пытки. ФСИН сообщала, что он подрался с сокамерником и его перевели в изолятор.