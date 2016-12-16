Песков назвал непристойными заявления США о вмешательстве России в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не подкрепленные доказательствами заявления США о вмешательстве российских хакеров в выборы выглядят непристойно. «Здесь нужно или прекратить об этом говорить, или привести наконец-то какие-то доказательства. А иначе это выглядит уже весьма непристойно», – заявил Песков.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления Обамы. Напомним, американский президент обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы и пообещал предпринять ответные действия.