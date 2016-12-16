Выходящие из восточного Алеппо боевики попытались взять заложников

Вывод боевиков и их семей из восточных районов Алеппо приостановлен, сообщает государственный сирийский телеканал Al-Ikhbariya. «Поступает информация о том, что боевики нарушили соглашение и попытались взять людей в заложники», – говорится в сообщении телеканала.

По его данным, террористы обстреляли выезд Рамусе, когда колонна автобусов уже была готова к отъезду, а также открыли огонь по городам Фуа и Кефрайя. К месту происшествия направлены сирийские военные.

Информацию о приостановке вывода боевиков подтвердило агентство Reuters. Очевидцы сообщили агентству о нескольких взрывах, которые были слышны на месте, откуда отправлялись автобусы с эвакуированными.

Сирийское агентство SANA подтверждает информацию о попытке захвата заложников. По его данным, террористы взорвали свои штабы и склады с оружием, опасаясь, что станут известны их спонсоры и пути снабжения.