Госдума приняла законопроект о праве банка не указывать СНИЛС клиента в его кредитной истории

Госдума на заседании в пятницу, 16 декабря, приняла во втором и третьем чтении законопроект о праве банка не указывать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) клиента в титульной части кредитной истории.

Поправки в закон о кредитных историях подготовили председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев.

Авторы документа указывают на то, что обязанность указывать СНИЛС в кредитной истории с начала 2017 г. была закреплена в законодательстве в июне 2014 г. При этом до конца 2015 г. у банков не было законодательной базы для того, чтобы истребовать у клиентов СНИЛС. «В связи с этим информация о СНИЛС в отношении значительной части клиентов у кредитных организаций к 1 января 2017 г. будет отсутствовать», - отмечают инициаторы документа в пояснительной записке.

Кроме того, ряд граждан не обязаны иметь СНИЛС, в частности военнослужащие, судьи, самозанятые граждане.

В связи с этим закон исключает обязанность указывать в кредитной истории СНИЛС, сохранив за банками такое право, если клиент предоставил этот документ.

В конце октября стало известно, что Минфин начал разрабатывать законопроект, который избавит банки от обязанности запрашивать бюро кредитных историй только с указанием страховых номеров лицевых счетов клиентов.

С 1 января 2017 г. банки по закону должны были бы отправлять запросы в бюро кредитных историй только с указанием СНИЛС гражданина, обратившегося за кредитом. Банкиры рассчитывали, что данные о СНИЛС будет передавать ПФР, а не сам клиент, что значительно упростило бы им работу. Однако ПФР в итоге не согласился: он готов предоставлять СНИЛС только по запросу гражданина, а не банка, писал «Коммерсантъ». В самом начале октября ПФР сообщил, что не намерен напрямую предоставлять банкам информацию о состоянии индивидуального лицевого счета граждан.