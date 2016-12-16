Япония и Россия подписали в ходе визита Путина более 60 соглашений на $2,5 млрд

Россия и Япония подписали в ходе визита президента России Владимира Путина в Японию более 60 различных соглашений с общей суммой инвестиций с японской стороны порядка 300 млрд иен (около $2,54 млрд по текущему курсу). Об этом сообщил сегодня заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Котаро Ногами, передает агентство «Киодо».

Проработка вопросов экономического сотрудничества развивается в соответствии с планом из восьми пунктов, который японский премьер Синдзо Абэ предложил президенту России Владимиру Путину на встрече в Сочи 6 мая. Он подразумевает укрепление отношений двух государств в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Кроме того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.