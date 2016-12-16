Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент России Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в следующем году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Конференция запланирована на 17-19 февраля 2017 г. В прошлом году Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мюнхенская конференции по безопасности была основана в 1963 г. как заседание представителей оборонных ведомств стран - членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей более чем из 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также других государств, играющих важную роль на мировой арене, в частности России, Китая, Японии, Индии).