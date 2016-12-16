Жителей Крыма попросили экономить электричество во избежание дефицита

Министерство топлива и энергетики Крыма попросило жителей региона использовать бытовые нагревательные приборы ограниченно, чтобы не допустить дефицита электричества в морозы, передает «Интерфакс».

«Очень важно рационально и экономно использовать полученную электроэнергию и соблюдать общие правила энергосбережения, что позволит значительно снизить потребление электроэнергии», - отметили в ведомстве.

Дефицит электроэнергии в системе Крыма наблюдается в утренние и вечерние часы. «В настоящий момент в работе задействованы все генерирующие объекты Республики Крым, включая резервные автономные источники питания», - уточнили в министерстве.