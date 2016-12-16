МИД России сообщил о задержании 24 россиян в аэропорту Сеула

В аэропорту столицы Южной Кореи, по предварительным данным, задержаны 24 гражданина России. Об этом сообщили «Интерфаксу» в МИД РФ.

По данным дипломатов, задержание связано с нарушением миграционного законодательства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в сеульском аэропорту был задержан самолет, на борту которого находились российские граждане. Однако в посольстве России в Сеуле заявили, что у них нет данных о об этом инциденте. «Мы не располагаем подобной информацией», - сообщили «Интерфаксу» в пятницу в российской дипмиссии, добавив, что никаких обращений по этому поводу в посольство не поступало.