Клинтон связала свой проигрыш на выборах с атаками хакеров и расследованием ФБР

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что причиной ее поражения на президентских выборах стали якобы российские хакерские атаки, пишет в пятницу газета The New York Times.

По мнению экс-госсекретаря США, совершенный в 2016 г. взлом партийных серверов Демпартии США - «атаки против ее страны».

В ходе своего выступления Клинтон отметила, что ее поражению способствовали также обвинения, озвученные директором ФБР Джеймсом Коми.

«Колеблющиеся избиратели принимали свои решения против моей кандидатуры в последние дни, отколовшись от меня из-за писем директора Коми», - подчеркнула Клинтон.