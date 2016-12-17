Киев готовит дополнительные санкции против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о подготовке нового санкционного списка, в который войдут лица, причастные, по мнению Киева, к лишению свободы украинских граждан.

«Мы будем пытаться адаптировать этот список по мере того, как будем иметь четкие данные, кто вовлечен в процессы в отношении наших политических узников. Поскольку для того, чтобы поставить человека в санкционный список, нам нужны реальные доказательства», – сказал Климкин, слова которого приводит «ВВС Украина».

Климкин отметил, что МИД Украины проверяет информацию об украинских заключенных, поступающую не только от их родных, но и от международных правозащитных организаций.