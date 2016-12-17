Польская оппозиция обвинила полицию в разгоне мирных демонстрантов

Вечером 16 декабря у здания сейма в Варшаве собрались представители оппозиционного «Комитета охраны демократии», партий «Новочесна» и «Гражданская платформа», позже к ним присоединилась и часть депутатов. Они выступали против ограничений работы журналистов в сейме. Протестующие блокировали выходы из сейма, мешая представителям правящей партии покинуть здание.

Акция продолжалась несколько часов, после чего полиция, как утверждают демонстранты, применила к ним слезоточивый газ. Участники протеста настаивают на том, что акция проходила мирно, поводов разгонять толпу у полиции не было. По их версии, это понадобилось, когда премьер Польши Беата Шидло и лидер правящей партии Ярослав Качиньский решили покинуть блокированное здание.

В полиции информацию о применении слезоточивого газа опровергли, заявив, что «была использована только и исключительно физическая сила и только по отношению к лицам, которые выбегали под едущий транспорт, ставя под угрозу свою безопасность».

Акция протеста началась после того, как спикер нижней палаты парламента отстранил от участия в заседании одного из оппозиционных депутатов. Это произошло во время обсуждения бюджета на 2017 г. Оппозиционеры постоянно уходили от темы, возвращаясь к вопросу работы журналистов в сейме, которую планируют ограничить с 1 января 2017 г.