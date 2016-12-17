Умер пилот экстренно севшего в «Домодедово» частного самолета

Частный немецкий самолет был вынужден совершить экстренную посадку в московском аэропорту «Домодедово» из-за того, что пилот потерял сознание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Второй пилот в одиночку посадил самолет.

После того как самолет приземлился, врачи констатировали, что пилот умер. «Несмотря на попытки врачей оказать летчику помощь, он скончался», – сказал собеседник агентства.

В московском управлении СКР на транспорте сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка. Никто из находившихся на борту пассажиров не пострадал.