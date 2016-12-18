Трамп прокомментировал слова Мишель Обамы о крахе надежд

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал слова первой леди Мишель Обамы о том, что после победы республиканца на выборах американцы узнали, что значит «жить без надежды».

«Мишель Обама говорит, что больше нет никакой надежды. Я полагаю, что она говорила о прошлом, а не о будущем. Я, наоборот, верю в то, что есть большие надежды и огромный потенциал. Наше государство станет великим, как никогда раньше», – приводит Hill слова Трампа.

Он отметил, что во время встречи в Белом доме Мишель Обама была «на редкость любезна», поэтому Трамп предположил, что первая леди, «возможно, имела в виду нечто иное и выразилась не так».