В ЛНР сообщили о попытке ВСУ прорваться в населенный пункт Калиновка

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что украинские военные пытались прорваться в населенный пункт Калиновка.

«В районе населенного пункта Калиновка боестолкновение с ВСУ, потери противника составили около 10 погибших, свыше 20 раненых, уничтожены два БМП», – заявили в ЛНР. Отмечается, что на данный момент бой продолжается.

В народной милиции также сообщили о ранении двоих ополченцев ЛНР и двоих пропавших без вести.