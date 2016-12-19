Маккейн: Российские хакерские атаки являются признаком утраты Америкой мирового лидерства

Сенатор Джон Маккейн призвал создать специальную комиссию по расследованию российских хакерских атак и их влиянию на выборы президента США, заявил он в интервью CNN. «Мы должны выяснить, что именно было сделано и каковы последствия нападений, особенно если они оказали влияние на наши выборы», — сказал он.

Российские кибератаки Макейн считает одним из признаков утраты США мирового лидерства. «Когда Америка не осуществляет свое лидерство, это делает множество плохих людей», - заявил он. Другими признаками утраты лидерских позиций США при президенте Бараке Обаме сенатор считает захват китайцами подводного беспилотника, а также бойню в Алеппо, устроенную сирийским режимом.