В Якутии аварийно сел Ил-18 Минобороны: все выжили, 20 пострадавших

В Якутии, в Тикси, совершил аварийную посадку Ил-18 Министерства обороны России. На борту было 32 пассажира и семь членов экипажа, все выжили, сообщили «Интерфаксу» в министерстве. 16 человек получили тяжелые травмы, вертолеты поисково-спасательной службы эвакуировали их в больницы Тикси, сказал представитель ведомства.

Инцидент случился 19 декабря в 4.45 утра в 30 км от аэродрома Тикси. Аварийно сел самолет, выполнявший плановый перелет с аэродрома Канск.

На месте инцидента работало около 100 военнослужащих и два вертолета Ми-8, сообщал ТАСС. В больницу пос. Тикси доставлены 20 пассажиров, шестеро из них в тяжелом состоянии, сообщили «Интерфаксу» в Единой дежурно-диспетчерской службе района: «Было сделано два рейса, первым рейсом были доставлены 17 пассажиров, трое из них в тяжелом состоянии. Второй рейс был осуществлен военным вертолетом, он доставил еще троих пассажиров в тяжелом состоянии».

Информация источника «Интерфакса» в экстренных службах о гибели предположительно 30 человек в этой аварии не подтвердилась.