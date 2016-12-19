«Коммерсантъ» назвал имя куратора региональных выборов в администрации президента

Куратором региональных выборов в администрации президента России будет назначен глава управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев. Об этом узнала газета «Коммерсантъ». Собеседник газеты подчеркивает, что официальное назначение может произойти и после Нового года. Планируется, что в его подчинении будет департамент, который займется социологией и мониторингом территорий.

На прошлой неделе Харичев вместе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко посещал Калининград, где в сентябре 2017 г. пройдут выборы губернатора. А с 21 по 24 декабря в университете Сбербанка пройдет семинар для вице-губернаторов по политике, на котором выступит Сергей Кириенко.

Александр Харичев работал вместе с Кириенко в Приволжском полпредстве, а с 2013 г. – в «Росатоме». С 2006 по 2009 г. он был заместителем начальника УВП и отвечал за работу с регионами.