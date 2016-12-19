Число жертв алкогольного отравления в Иркутске увеличилось до 25

Сотрудники полиции и прокуратуры в ходе рейдов по домам потенциальных жертв массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске обнаружили тела еще четырех погибших, сообщил «Интерфаксу» прокурор Ленинского района города Станислав Зубовский.

Он отметил, что, таким образом, число погибших возросло до 25 человек, и предупредил, что цифра может еще увеличиться.

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. По предварительным данным, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Боярышник».

Сотрудники Следственного комитета обнаружили две торговые точки, где продавалась вызвавшая массовое отравление спиртосодержащая жидкость, там проводят обыски следователи СКР. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). В рамках уголовного дела следователями СК России задержаны два распространителя продукции.