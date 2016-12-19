В Минздраве уточнили число пострадавших в авиакатастрофе в Якутии

В больницу пос. Тикси доставили 34 пострадавших при крушении самолета Ил-18 в Якутии, сообщил официальный представитель Минздрава Олег Салагай. По его словам, 28 из них находятся в тяжелом состоянии, состояние шестерых оценивается как крайне тяжелое.

Самолет совершил экстренную посадку 19 декабря в 4.45 утра в 30 км от аэродрома Тикси. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. Предварительной причиной жесткой посадки самолета Ил-18 в Булунском районе Якутии в Тикси стал сильный боковой ветер с порывами. Власти отмечают, что, согласно прогнозам, в течение двух-трех дней погода будет только ухудшаться.