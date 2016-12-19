Медведев разрешил выпускать ОФЗ в валютах БРИКС и ШОС

Россия будет выпускать облигации федерального займа не только в рублях, но и в валютах стран БРИКС и ШОС, объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это актуальный альтернативный источник средств в условиях ограниченного доступа к финансированию, сказал он, уточнив, что подписал соответствующее постановление. Премьер также упростил доступ населения к ОФЗ с ограниченным уровнем риска.

В 2017 г. может состояться размещение ОФЗ в юанях, говорил ранее зампред ЦБ Сергей Швецов. «В этом году нет вероятности размещения ОФЗ в юанях <...> В следующем году – обязательно», – сказал он. Как ожидается, выпуск, номинированный в юанях, может быть сделан на сумму, эквивалентную $1 млрд.