На крымской границе задержали двух объявленных в розыск украинцев

На севере Крыма при пересечении границы задержаны двое украинцев, находящихся в розыске. Об этом сообщает крымское пограничное управление ФСБ России.

Одного 30-летнего гражданина Украины задержали на пропускном пункте «Джанкой». Он разыскивается за двойное убийство. Если вина задержанного будет доказана, беглецу грозит тюремное заключение сроком от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Второй 29-летний украинец был остановлен на пункте пропуска «Армянск». Он был осужден за кражу и угон автомобиля, но вместо отбывания наказания подался в бега. Теперь вместо условного срока ему грозит реальное тюремное заключение.