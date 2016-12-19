Росгвардия будет выявлять угрозы для государственного строя России

Разведка Росгвардии будет заниматься не только войсковыми способами обнаружения незаконных вооруженных формирований или лидеров бандгрупп, но и вскрытием угроз, которые могут повлечь глобальные риски для существования государственного строя. Как передает «Интерфакс», это заявил первый заместитель главкома нацгвардии Сергей Меликов. Он добавил, что в первую очередь Росгвардия будет заниматься защитой безопасности сограждан.

По словам Меликова, источниками экстремизма могут стать не только формы проявления, связанные с нетерпимостью с тем или иным действием государства, но и межрелигиозная неприязнь, межнациональная ненависть и другие. «Где-то эти вещи могут нивелироваться, а где-то могут использоваться для того, чтобы создать условия, в результате которых будут подорваны государственные устои», – объяснил он.

С революционными движениями Росгвардия бороться не собирается, но будет пресекать любые действия, которые могут привести к массовым беспорядкам, добавил главком.

Ранее алтайский портал «Что делать» со ссылкой на информагентство «Банкфакс» сообщил, что руководитель управления Росгвардии в Алтайском крае Александр Мауль заявил, что эта служба была создана для борьбы с «революционным порывом» в России и «пятой колонной», финансируемой из-за рубежа.

«Если вдруг мы будем видеть, что какое-то мероприятие, не важно, общественно-политическое или спровоцированное агрессивными футбольными фанатами, или какими-то радикальными элементами, может привести к групповым нарушениям общественного порядка или перейти к массовым беспорядкам и эти действия могут создать угрозу для жизни и здоровья населения, конечно, Росгвардия будет эти действия пресекать», – подчеркнул Меликов.