В Кремле довольны сравнением Путина с героем Достоевского

В Кремле считают «позитивной историей» то, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер сравнил Владимира Путина с героем Достоевского. Как передает «Интерфакс», об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Киссинджер действительно очень хорошо знает нашу страну, он очень хорошо знает и наших писателей. Он хорошо знает русскую философию, и поэтому подобное сравнение в его исполнении - это весьма позитивная история», - сказал Песков.

Киссинджер сказал CBS, что Путин похож на героя из произведений Достоевского и у «него очень сильное чувство связи - внутренней связи - с историей России, как он ее понимает». «Ему свойственен холодный расчет исходя из интересов России, какими он их видит и которые, как он, вероятно, справедливо полагает, имеют уникальные особенности», - сказал бывший руководитель госдепа. По его мнению, для Путина ключевым является вопрос российской идентичности. «Потому что в результате провала идеи коммунизма оказалось, что Россия потеряла почти 300 лет своей истории, - объяснил он. - И возник вопрос: что есть Россия? - и он кажется очень значительным в их умах. Это такая проблема, которой у нас не было». Также он выразил уверенность, что российские спецслужбы пытаются взломать американские серверы, и в ответ, как он надеется, американские спецслужбы делают то же.

Песков напомнил, что Путина и Киссинджера связывают достаточно давние и теплые отношения и что они используют каждую возможность для неформального обмена мнениями. Сам Путин интервью Киссинджера еще не видел, но ему о нем непременно доложат.