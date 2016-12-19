Турция опровергла тайную «сирийскую сделку» с Россией

Анкара в понедельник, 19 декабря, отвергла существование секретной «сделки» с Россией относительно будущего Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

«Мы не так это видим. Мы не так заключаем сделки. Мы не видим какой-либо связи», - сказал он.

Ранее некоторые СМИ предположили, что Турция, возможно, согласилась содействовать России в вопросе Алеппо, тогда как Москва пообещала не препятствовать операции, проводимой турецкими военными на севере Сирии.

«Русские предложили Турции, России и Ирану объединиться, особенно в том, что касается вопроса с Алеппо, чтобы, возможно, в дальнейшем это распространилось и на другие части Сирии», - заявил Чавушоглу, выразив надежду на то, что предстоящие в Москве переговоры дадут соответствующий импульс. «Эта встреча - не надежда на чудо. Она даст хорошую возможность понять, что происходит», - добавил турецкий министр.

Встреча министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Мохаммада Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу состоится во вторник в Москве. Стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии, в том числе, в Алеппо.