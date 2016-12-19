ЛНР: под Дебальцево удалось договориться о режиме тишины

Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) смог установить «режим тишины» в районе Дебальцево, где два дня шли бои между Народной милицией самопровозглашенной ЛНР и подразделениями украинской армии, сообщил представитель силового ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«По состоянию на 18.00 19 декабря благодаря усилиям СЦКК на Дебальцевском направлении с 17.00 установлен режим тишины. Украинская сторона просила СЦКК установить режим тишины для вывоза с поля боя убитых и раненых», - приводит слова Марочко Луганскинформцентр.

Он отметил, что вечером 18 декабря «украинская сторона так же запросила "тишину" и использовала ее для перегруппировки своих подразделений и подготовки к сосредоточенному артиллерийскому удару по позициям Народной милиции ЛНР, после чего по всему Дебальцевскому направлению началось наступление».

По данным милиции ЛНР, в ходе боев в районе Калиновки украинская армия потеряла более 10 человек убитыми и около 30 ранеными. Потери ополченцев составили двое раненых и двое пропавших без вести. Марочко ранее заявлял, что ВСУ пытаются продвинуться к населенным пунктам и использует артиллерию калибра 152 и 122 мм, минометы и тяжелую технику.