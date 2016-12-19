В Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку

В Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац, сообщили СМИ и социальные медиа. На видео инцидента видны многочисленные машины скорой помощи и пострадавшие, лежащие на земле. CNN со ссылкой на полицию Берлина сообщило, что речь идет о «серьезном инциденте». Представитель полиции подтвердил Spiegel, что это произошло в 20.45 по местному времени.

По состоянию на 22.50 мск полиция сообщила об одном погибшем. Spiegel со ссылкой на представителя полиции сообщает, что, возможно, жертв больше. Berliner Zeitung со ссылкой на службу спасения сообщает о двух погибших. В социальных сетях приводятся сведения о десятках пострадавших и о том, что фура врезалась в толпу на скорости порядка 60 км в час.

Spiegel пишет, что пока нельзя сказать, намеренно ли грузовик таранил людей: он мог потерять управление и въехать на площадь с Будапештской улицы. Но полиция не исключает версии нападения.

В теракте 14 июля в Ницце, когда грузовик въехал в праздничную толпу на набережной, погибли 84 человека. Террористом оказался выходец из Туниса Мохамед Булель - он готовил теракт несколько месяцев при содействии сообщников. 22 июля вооруженное нападение в Мюнхене унесло жизни 10 человек. Нападавший, 18-летний гражданин ФРГ Али Давид Сонболи, выходец из Ирана, покончил жизнь самоубийством. Расследование показало, что он был неонацистом.