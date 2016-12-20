Путин подписал закон о сохранении тарифов на обязательное соцстрахование

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении в 2017–2019 гг. действовавших в 2016 г. 32 страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве.

В пояснительной записке к документу говорится, что законом устанавливается, что в 2017 г. и в плановом периоде 2018 и 2019 гг. страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уплачиваются страхователями в порядке и по тарифам, которые установлены федеральным законом от 22 декабря 2005 г.

Также устанавливаются льготы по уплате страховых взносов в размере 60% от установленных размеров страховых тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II и III групп. Как отмечают в правительстве, эта льгота будет стимулировать работодателей активнее включать инвалидов в трудовой процесс.