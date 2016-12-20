США приостановили работу дипмиссии в Турции

Посольство США в Анкаре объявило о временном прекращении своей работы, а также генеральных консульств в других районах страны.

О причинах такого решения не сообщается, однако наблюдатели считают, что это сделано по соображениям безопасности и связано с инцидентом у здания посольства. Неизвестный мужчина выстрелил в воздух из дробовика возле здания посольства США в Анкаре. К зданию посольства он подошел, пряча дробовик под курткой. После первого выстрела он был задержан полицией, охранявшей здание посольства.

Наблюдатели не исключают, что решение о приостановке работы американских диппредставительств может быть связано с убийством в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.