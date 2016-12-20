В Кремле считают, что от участия Навального в выборах «пользы не будет» – «Дождь»

В Кремле при подготовке к выборам президента, которые состоятся в 2018 г., исходят из того, что в них не будет участвовать Алексей Навальный, рассказали источники телеканала «Дождь». По словам одного из собеседников, некоторое время назад вопрос о том, имеет ли смысл допускать оппозиционера до выборов ради привлечения к ним внимания, стоял на повестке дня. Однако было решено, что развитие такого сценария вредно, отметил источник.

«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», – приводит расчеты собеседник «Дождя», близкий к руководству кремлевской администрации.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник писало, что в Кремле положительно отнеслись к планам Алексея Навального принять участие в выборах.

Оппозиционер Алексей Навальный планирует идти на выборы в 2018 г. самовыдвиженцем, ему нужно будет 300 000 подписей. Сбор средств на кампанию через интернет-кошельки уже стартовал. Также Навальный поставил цель собрать 100 000 наблюдателей.

Право участвовать в выборах Навальный вернул себе в ноябре, когда президиум Верховного суда – во исполнение решения ЕСПЧ – отменил приговор по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение (началось на прошлой неделе). Именно по этому делу он был осужден по тяжкой статье, это не позволяло ему участвовать в выборах. Есть еще условный срок по делу «Ив Роше», но по нему он осужден за преступление средней тяжести, что не мешает выдвижению.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, как в Кремле относятся к выдвижению Навального, ответил: «Никак».

Навальный опубликовал и предвыборную программу. В ее экономической части он предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 25 000 руб., освободить от налогов индивидуальных предпринимателей, субсидировать ипотечные ставки. На сверхдоходы будет отдельный налог, а олигархи должны заплатить разовый налог за приватизацию 1990-х. Политической изоляции необходимо противопоставить сближение с Европой, а для Средней Азии и Закавказья – ввести визы. Приоритетами бюджета должны стать здравоохранение, образование и дороги. Нужно дать регионам больше самостоятельности и оставлять им больше налогов.