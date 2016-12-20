МИД России призвал отправляющихся в Турцию «как следует подумать»

МИД России призывает отправляющихся в Турцию россиян взвесить все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в этой стране.

«Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно», – сказал замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

Он также отметил, что «теракты становятся обыденностью». «Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное», – подчеркнул замминистра.

Нападение на российского посла Андрея Карлова произошло 19 декабря на открытии фотовыставки «Россия глазами турок». От полученного огнестрельного ранения в спину дипломат скончался. Стрелка, который, по словам мэра Анкары, был уволен из полиции, уничтожили в результате спецоперации. Стрелок объяснил убийство посла недовольством политикой России в Сирии. В МИДе назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Москва поставит вопрос об убийстве посла перед Совбезом ООН.