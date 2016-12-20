В МИД России сомневаются, что США развяжут «кибервойну» против Москвы

В МИД России выразили сомнение в том, что США решатся нанести «киберудар» по России.

«Частично это объясняется самим [президентом США Бараком] Обамой, который говорит, что Америка не обеспечила себе эскалационного преимущества», – сказал на конференции «Актуальные вопросы информационной и кибербезопасности» спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИДа Андрей Крутских.

«Американцы были хорошо проинформированы о том, что мы эту атаку, нанесенный ущерб просто так не оставим, вторую щеку мы не подставим», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, поскольку преимущества у американцев нет, они временно проявляют сдержанность, «но держат весь мир и пытаются держать нас в некотором напряжении».

«Они говорят, что у нас еще есть целый месяц для того, чтобы ударить. Надеюсь, что этого не произойдет», – сказал Крутских.

Ранее Обама обвинил Россию во вмешательстве в американские избирательные процессы. Вмешательство российских хакеров в американскую предвыборную кампанию Обама, по его словам, лично обсуждал с президентом России Владимиром Путиным и высказал ему свои соображения по этому поводу. «Господин Путин хорошо знает мое отношение к этому вопросу, поскольку я напрямую говорил с ним об этом», – говорил он MSNBC.

Кроме того, Обама пообещал предпринять ответные действия. «Я думаю, нет никаких сомнений в том, что, когда любое иностранное правительство пытается повлиять на целостность наших выборов, мы должны принять меры», – заявил он.