Турция хочет продолжить диалог с Россией по Сирии

Анкара намерена продолжать диалог с Москвой по Сирии, заявил прибывший в Россию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как передает ТАСС, он выразил уверенность, что организаторы убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова хотели нанести ущерб российско-турецким отношениям. Москва и Анкара не должны позволить террористам достичь этой цели, добавил он. Днем ранее это же заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель МИД России Сергей Лавров.

Турецкася сторона сделает все возможное для расследования убийства посла и привлечения виновных к ответственности, добавил Чавушоглу.

Как пишет Daily Sabah, по прилете в Москву министр заявил, что истинной целью нападения в Анкаре были российский и турецкий народы и двусторонние отношения. Он также заявил, что в Турции высоко ценили последние действия России в Сирии, и добавил, что Турция благодарна Карлову за его усилия по укреплению отношений между двумя странами даже в самые трудные времена.