Меркель назвала нападение в Берлине терактом

Случившееся на рождественской ярмарке в Берлине, исходя из собранной на данный момент информации, следует считать терактом, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Как передает Deutsche Welle, она сделала это заявление на следующий день после того, как водитель фуры въехал в толпу на одной из самых популярных ярмарок города в Шарлоттенбурге, на Брайтшайдплатц. Канцлер признала, что теракт совершил приезжий, который просил в Германии убежища, и добавила, что это обстоятельство непросто принять и особенно неприятно это будет тем, кому необходима защита властей Германии, и тем, кто так или иначе вовлечен в кризис с беженцами.

В результате погибли 12 человек, которые готовились к встрече Рождества, Меркель выразила соболезнования их семьям и заявила, что вся страна выражает солидарность с ними.

Меркель заявила, что она шокирована и глубоко опечалена случившимся. Совершенный теракт она назвала жестоким и совершенно непостижимым деянием. Она пообещала, что виновные будут наказаны по всей строгости закона.

Примерно в 20.30 вечера фура с польскими номерами, не снижая скорости, проехала 50–80 м сквозь толпу на Брайтшайдплатц в центре Западного Берлина, давя людей и круша киоски и рождественские инсталляции. Погибли 12 человек и еще 48 получили травмы. Мужчина, бывший за рулем, сбежал, но вскоре был задержан. В кабине грузовика был найден убитый мужчина, по предварительным данным германских СМИ, он мог быть застрелен. Также сообщалось, что это гражданин Польши. Владелец фуры – польский предприниматель Ариэль Зуравски предположил, что грузовик угнали. Полиция только утром во вторник впервые заявила, что случившееся может быть терактом, но точно это утверждать не стала.