Неизвестный открыл стрельбу по людям в немецком Висбадене

Неизвестный открыл стрельбу в округе Бибрих в немецком городе Висбадене, сообщается в Twitter местной полиции. В результате погибла женщина, еще два человека получили ранения. Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция для его поисков задействовала вертолет.

По данным Morgen post, мотивом преступления могла быть попытка ограбления.

Примерно в 20.30 вечера 19 декабря фура с польскими номерами, не снижая скорости, проехала 50–80 м сквозь толпу на Брайтшайдплатц в центре Западного Берлина, давя людей и круша киоски и рождественские инсталляции. Погибли 12 человек и еще 48 получили травмы. Мужчина, бывший за рулем, сбежал, но вскоре был задержан. В кабине грузовика был найден убитый мужчина, по предварительным данным германских СМИ, он мог быть застрелен.