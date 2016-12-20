На Украине пригрозили закрыть Booking.com из-за работы в Крыму

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении голландского сервиса по бронированию отелей Booking.com за продажу номеров в гостиницах Крыма. Уголовное производство открыла прокуратура Автономной Республики Крым на основании заявления народного депутата фракции «Народный фронт» Георгия Лонгвинского.

На своей странице в Facebook он написал, что производство открыто «за торговлю украденным». По мнению депутата, доступ к сайту Booking.com должен быть ограничен на территории Украины до прекращения продажи номеров в гостиницах Крыма. При этом, подчеркнул политик, сама компания обязана возместить Украине все незаконно полученные, по его версии, средства.

Лонгвинский выразил надежду на то, что «высокоразвитая Голландия, считающая Украину недостойной быть членом ЕС, не сможет не заметить бревно в своем глазу» и привлечет сервис к ответственности.

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк в комментарии «Интерфаксу» назвал желание Украины закрыть доступ к сервису Booking.соm «смешным». По его сведениям, в Крыму в 2016 г. побывали 1,2 млн украинцев - втрое больше, чем в 2015 г.

Как отмечает «Интерфакс», согласно информации на сайте Booking.com по состоянию на 20 декабря текущего года сервис предлагает 4225 вариантов проживания в Крыму. Тем временем веб-сайт Agoda.net, принадлежащий собственнику Booking.com - компании The Priceline Group, не предоставляет варианты для проживания в Крыму. На Украине Booking.com имеет дочернюю компанию - «Букинг.ком Юкрейн» (Киев).