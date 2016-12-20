Лавров: Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами мира в Сирии

Россия, Турция и Иран готовы стать гарантами между властями Сирии и оппозицией, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с коллегами из Турции и Ирана.

«Иран, Россия и Турция выражают готовность способствовать выработке готовящегося соглашения между правительством Сириии и оппозицией и стать его гарантом», - сказал Лавров. Он добавил, что Россия, Турция и Иран призывают другие страны, имеющие влияние на ситуацию «на земле», поступить таким же образом.

«Настоящее соглашение поможет придать необходимый импульс для возобновления политического процесса в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», - сказал министр.

Сегодня Лавров провел сначала двусторонние переговоры с коллегами из Турции и Ирана, а затем состоялась трехсторонняя встреча.