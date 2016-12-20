Два натовских «Авакса» и самолет ВВС Швеции провели разведку у границ России

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «Авакс» и самолет ВВС Швеции во вторник днем совершили разведывательные полеты у российских границ на юге Балтики, сообщается на западных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

Согласно их информации, еще один самолет «Авакс» предположительно вел наблюдение за Крымом, находясь в воздушном пространстве Румынии у черноморского побережья.

«Авакс» с бортовым номером LX-N90444 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, подлетел к Калининградской области с юга для выполнения задания. Он наблюдал за российской территорией, находясь на высоте 8800 м в воздушном пространстве Польши.

Тем временем со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществил не менее 10 полетов по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

Второй самолет «Авакс» с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO07 после вылета с натовской базы Гайленкирхен в Германии взял курс на Румынию, откуда затем вел наблюдение за Крымом на высоте 9500 м.