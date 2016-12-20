Стрельбу в исламском центре в Цюрихе устроил швейцарец – СМИ

Мужчина, ранивший трех человек в исламском центре в Цюрихе, не имеет связей с исламскими радикалами. Об этом сообщает во вторник, 20 декабря, швейцарское издание The Local со ссылкой на полицию.

По информации правоохранительных органов, стрельбу устроил 24-летний гражданин Швейцарии. После стрельбы в мечети он покончил с собой.

Стрельба в исламском центре в Цюрихе, в результате которой ранения получили три человека, произошла в понедельник, 19 декабря. Центр использовался посетителями, по преимуществу уроженцами Сомали, как мечеть.