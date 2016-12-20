Дмитрий Медведев уточнил дату съезда «Единой России»

Съезд партии «Единая Россия» пройдет 21-22 января, сообщил лидер партии премьер Дмитрий Медведев на выездном заседании фракции «Единой России». Он пригласил всех депутатов фракции принять активное участие в работе съезда.

Ранее во вторник Медведев выступил перед однопартийцами, сообщив им, что плановый съезд партии пройдет в конце января. Он уточнил, что это будет отчетно-выборный съезд.

"Единороссы" уже сообщили о том, что во всех регионах завершается проведение конференций, на которых выдвинуты делегаты на этот съезд.