Путин поручил спецслужбам усилить меры безопасности внутри и вне России

Президент Владимир Путин в связи с убийством посла России в Анкаре Андрея Карлова и терактом в Берлине поручил российским спецслужбам принять дополнительные меры для обеспечения безопасности внутри России и российских загранучреждений за рубежом. Об этом он сказал во вторник, 20 декабря, на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности.

Президент также поручил «по партнерским каналам усилить работу со спецслужбами других государств».

Путин также вновь призвал международное сообщество объединить усилия в борьбе с терроризмом. «Похоже, сейчас в Европе очередное преступление подобного рода. Погибло много людей в Берлине. Мы, выражая сочувствие и желая скорейшего выздоровления потерпевшим, напоминаем еще раз о том, что предлагали многократно и предлагаем теперь: объединить усилия в борьбе с международным террором», - подчеркнул он.

«Только так мы можем победить», - добавил президент.

В понедельник 19 декабря в Анкаре был убит посол России Андрей Карлов. МИД России квалифицировал нападение как теракт.

В Берлине в ночь на вторник в результате наезда грузовика на посетителей рождественского базара 12 человек погибли и около 50 пострадали. Полиция квалифицирует случившееся как теракт.