Военные США заявили о завершении операции против сил ИГ в Ливии

Вооруженные силы США завершили операцию против группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ливии, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на заявление африканского регионального командования армии США (АФРИКОМ).

Этому заявлению предшествовал разгром сил группировки в районе ливийского города Сирта.

По данным АФРИКОМ, ВВС США нанесли 495 авиаударов по позициям ИГ и его технике в ходе операции по освобождению Сирта. В то же время в командовании пообещали продолжать оказывать поддержку ливийским силам безопасности в борьбе с ИГ.

Новое правительство Ливии, поддерживаемое ООН, и вооруженные группы из города Мисраты в мае начали операцию по зачистке Сирта от террористов ИГ.

Армия США приступили к ударам по ИГ в августе этого года после того, как застопорилось наступление правительственных сил Ливии на ИГ.