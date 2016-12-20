США включили в санкционный список Евгения Пригожина и менеджеров банка «Россия»

Сегодня, 20 декабря, министерство финансов США опубликовало расширенный список физических лиц и компаний, подпадающих под санкции в связи с ситуацией на Украине. Обновления к черному списку SDN доступны на сайте министерства.

Из физических лиц в обновлениях SDN присутствуют Михаил Дедов, Михаил Клишин, Кирилл Ковальчук, Дмитрий Лебедев, Дмитрий Мансуров, Олег Минаев, Евгений Пригожин. Первые шестеро - менеджеры, связанные с уже находящимся под санкциями банком «Россия» и управляющей компанией «АБР Менеджмент», управляющей контрольным пакетом акций банка в интересах «входящего в ближний круг Путина» Юрия Ковальчука и партнеров, пишет Офис по контролю за иностранными активами (OFAC).

Евгений Пригожин, по заявлению OFAC, является спонсором и агентом «высших должностных лиц России», ведет бизнес с Минобороны, а связанная с ним компания выступает подрядчиком «строительства новой военной базы близ российско-украинской границы».

Пригожин известен большими связями с Кремлем: его компании кормили гостей на главных приемах в стране, включая инаугурацию президента России. Группе «Конкорд», которой владеет Пригожин, принадлежит несколько ресторанов в Петербурге и Москве, сеть магазинов «Музей шоколада», компания кейтерингового обслуживания. В 2013 г. связанные с Пригожиным структуры получили контракты на обеспечение питания российских военнослужащих на десятки миллиардов рублей. В январе «Фонтанка» сообщила, что пять компаний, якобы связанных с Пригожиным, выиграли контракты Минобороны на обслуживание военных городков на 26 млрд руб.

В списке компаний - «Стройпроект», ГУП «Крымские морские порты» и «Крымская железная дорога», строительный холдинг «Старый город – Карст». В санкционном списке впервые появились морские суда - нефтяные танкеры «река - море» «Маршал Жуков» и «Сталинград» самарского «Трансфлота».

Активы людей и организаций из черного списка (SDN List) будут заморожены на территории США, американским резидентам запрещено иметь с ними отношения.