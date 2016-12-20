Керри предложил Лаврову содействие США в расследовании гибели российского посла в Турции

Госсекретарь США Джон Керри во вторник провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и высказал предложение оказать помощь Москве в расследовании убийства посла России в Турции Андрея Карлова, говорится в распространенном во вторник заявлении представителя госдепа Джона Кирби.

«[Керри] предложил содействие США в расследовании в любом объеме, который потребовался бы», - отмечается в заявлении. В заявлении отмечается, что звонок состоялся по инициативе американской стороны и что Керри выразил «глубокие соболезнования» Лаврову в связи с гибелью российского посла.

"Госсекретарь и министр иностранных дел России также обсудили конкретную обстановку в Сирии и текущие усилия по достижению немедленного прекращения огня, обеспечению надлежащей доставки гуманитарной помощи и по возобновлению политического диалога с целью положить конец гражданской войне", - отмечается в документе.