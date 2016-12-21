Станции метро «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» снова открылись

В Московском метро после сбоя на южном участке Таганско-Краснопресненской линии станции метро «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект» в 8.33 мск снова открылись на вход и выход для пассажиров. Движение по линии с 7.25 мск прерывалось от «Жулебина» до «Текстильщиков» из-за инцидента с пассажиром на станции «Выхино». «Движение на южном участке Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено с целью спасения жизни упавшего пассажира силами метро и МЧС», - говорится в микроблоге метрополитена.

В течение этого перерыва на отрезке от «Текстильщиков» до «Планерной» поезда ходили в обычном режиме.