Страсбургский суд присудил 900 евро фигуранту дела о беспорядках на Манежной площади

Европейский суд по правам человека присудил компенсацию в 900 евро Игорю Березюку, который был осужден за участие в беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 г. Как сообщил ТАСС его адвокат Дмитрий Аграновский, суд решил, что российские суды неправомерно продлевали срок ареста его клиенту. Речь идет о нарушении ч. 3 ст. 5 Конвенции о защите прав человека («Неправомерное продление срока содержания под стражей»)».

По официальным данным, в результате беспорядков 11 декабря 2010 г. в центре Москвы пострадали 32 человека. Всего в беспорядках приняли участие больше 5000 человек. На Манежную площадь они пришли после шествия на Кронштадтском бульваре в память о Егоре Свиридове, застреленном в драке 6 декабря.

Тверской суд Москвы в октябре 2011 г. приговорил пятерых участников беспорядков к лишению свободы на сроки от 2 до 5,5 г. колонии. Затем Мосгорсуд смягчил наказание троим из них. Срок активисту «Другой России» Руслану Хубаеву сократили с 4 до 3 лет и 10 месяцев. Участнику «Стратегии-31» Игорю Березюку срок сократили на три месяца до 5 лет и 3 месяцев. Александр Козевин получил не 2 года и 6 месяцев, а 2 года и 4 месяца.