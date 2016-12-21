Мосгордума разрешила установить в столице памятники Исламу Каримову и Шекспиру

Мосгордума утвердила установку в столице памятников Уильяму Шекспиру - на Варварке - и первому президенту Узбекистана Исламу Каримову - на Большой Полянке. Как сообщает агентство «Москва», депутаты приняли такие поправки в постановление Мосгордумы о перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения.

Также Мосгордума одобрила установку на территории сквера на ул. 2-я Песчаная памятного знака, посвященного четырем дивизиям московского народного ополчения второй волны формирования.

Установить памятник Шекспиру в Москве предложил директор Британского совета Майкл Берд. Комиссия по монументальному искусству 8 декабря одобрила его установку на Варварке у музея «Старый Английский двор». Памятник поставят на деньги Британского совета, это будет стоить 15 млн руб.

Памятник Каримову установят в сквере между д. 39, стр. 1 по ул. Большая Полянка и д. 13 в 1-ом Казачьем пер. Изготовление скульптурной части памятника покрывается за счет Узбекистана, а проектирование, установка и благоустройство прилегающей территории - за счет бюджета Москвы. Всего на эти цели планируется потратить 35 млн руб.