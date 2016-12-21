Погибшему в Турции послу посмертно присвоено звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил послу России в Анкаре Андрею Карлову звание Героя Российской Федерации посмертно.

«За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)», - говорится в тексте указа, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Андрей Карлов был убит 19 декабря в результате вооруженного нападения на него в Галерее современного искусства в Анкаре. Во время происшествия ранения получили два человека. Стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил сегодня, что убийство российского посла фактически является атакой на страну. «Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну», – сказал он.

Коалиция сирийских боевиков «Джейш аль-Фатх» взяла на себя ответственность за убийство Карлова. Эта коалиция объединяет группировки, которые вели боевые действия в Алеппо против сирийских правительственных войск. В частности, в коалицию входят террористическая группировка «Фронт ан-Нусра» (запрещена в России) и экстремисты из группировки «Ахрар аш-Шам (запрещена в России).

Путин перенес большую пресс-конференция с 22 на 23 декабря в связи с тем, что в четверг состоятся похороны Карлова. Президент собирается участвовать в траурных мероприятиях.