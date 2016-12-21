Путин распорядился установить электронные избирательные урны по всей стране

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об оснащении электронными урнами - комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) - избирательных участков по всей стране. Об этом президент сказал на встрече с главами палат Федерального собрания после закрытия осенней сессии в Госдуме.

«Демократия, КОИБы. Мы уже давали деньги на КОИБы. [Экс-председатель ЦИК Владимир] Чуров обещал по всей стране поставить. Нужно везде их поставить, нужно навести порядок, нам всем выгодно. Чтобы были чистые выборы», - сказал на встрече лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«По КОИБам тоже согласен. Я соответствующую бумагу председателю Центризбиркома Элле Памфиловой подписал», - ответил на это Путин.

В понедельник председатель Центризбиркома Элла Памфилова попросила Путина, чтобы сэкономленные ЦИК средства (500 млн руб.) были направлены на приобретение КОИБов. Она отметила, что КОИБы хорошо зарекомендовали себя на прошедших выборах, но их количества недостаточно для всей страны, и многие регионы обращаются в ЦИК с просьбой установить им эти аппараты.